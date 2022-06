Seltener Auftritt: Keanu Reeves turtelnd mit Freundin Alexandra

Keanu Reeves und seine Freundin Alexandra Grant scheuen das Rampenlicht und leben lieber zurück gezogener. Doch an einem Abend machte das Paar eine seltene Ausnahme und zeigte sich auf dem roten Teppich in Los Angeles. Dabei zeigte sich der Hollywood-Star verliebt und turtelnd mit der Künstlerin.

Keanu Reeves (57) und seine Freundin Alexandra Grant (49) zeigen sich eher selten gemeinsam bei öffentlichen Auftritten. Am Wochenende machte das Paar eine Ausnahme. Der Schauspieler und die Künstlerin besuchten gemeinsam die MOCA Gala im Museum of Contemporary Art in Los Angeles. Grant, die als Malerin, Zeichnerin und Bildhauerin arbeitet, hat in dem Museum bereits ausgestellt.