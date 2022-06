Trailer zu "Black Adam": Harter Dwayne Johnson und krasse Explosionen

Start 8. Juni auf Disney+

"How I Met Your Father": Was unterscheidet die Serie vom Original?

Lange haben die Fans des Serienhits "How I Met Your Mother" auf den Ableger gewartet. Seit dem 8. Juni ist es nun so weit - Disney+ präsentiert "How I Met Your Father". Doch kann das Spin-off mit dem Original mithalten? Und worum geht es in der neuen Sitcom? Alles Wissenswerte über "How I Met Your Father" gibt es hier im Überblick.

