"stern TV Spezial": Deutschland im Reisefieber

Endlich wieder Reisen - nach der langen Zeit der Entbehrung durch die Corona-Pandemie, ist die Urlaubslust bei vielen Deutschen nun wiedererwacht. In einer Sonderausgabe des RTL-Magazins "stern TV" dreht sich alles um das Fernweh. Wie machen die Deutschen Urlaub?

Lange Jahre galten die Deutschen als Reiseweltmeister, rangelten sich mit anderen Fernweh-geplagten um den besten Platz am Pool oder um die Pole Position am All-Inklusive-Buffet. Dann bremste bekanntlich ein stacheliges Virus den gesamten Urlaubsbetrieb fast komplett aus. Nun läuft der Laden aber wieder auf Hochtouren. RTL hilft in der Sondersendung "stern TV Spezial: Wie macht Deutschland Urlaub?" wieder bei der Beantwortung wichtiger Fragen rund um das Thema Urlaub. Es geht darum, ob und wie man sich Fernweh leisten kann und worauf man beim geschickten Buchen achten sollte.