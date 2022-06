Pietro Lombardi verrät zum 30. Geburtstag: So viel verdiene ich

Pietro Lombardi ist nicht nur erfolgreicher Sänger, sondern auch Influencer. Alles fing mit seinem "DSDS"-Sieg vor mehr als zehn Jahren an. Am 9. Juni feiert er seinen 30. Geburtstag.

Kaum ein Sieger der Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" hat es so hoch hinaus geschafft wie er: Pietro Lombardi, der am 9. Juni seinen 30. Geburtstag feiert, hat 2011 an die Erfolge der Castingshow angeknüpft und erlebt seitdem einen Höhenflug nach dem anderen. "Wir hatten nie einen richtigen Tiefpunkt", sagte der 30-Jährige 2020 im Gespräch mit Bodybuilder und Influencer Kevin Wolter (34). Mit "wir" meinte er sich und seine Ex-Frau, damals noch Freundin Sarah Engels (29), mit der er 2011 im "DSDS"-Finale stand.

Wie erfolgreich Pietro Lombardi wirklich ist, erklärte er im gleichen Interview. Zwar ist er vorrangig als Sänger bekannt, doch mit Musik verdient Lombardi laut eigener Aussage "im Jahr am wenigsten". Er sei "Franchiser", fasste er zusammen. Der 30-Jährige habe unter anderem Firmen, Immobilien und "einen Supermarkt". In einem "richtig guten Monat" könne er "eine Million verdienen". Es müsse aber ein "richtig, richtig guter Monat" sein, mit einem "krassen Deal", aber davon gebe es im Jahr "nicht viele", räumte Lombardi ein. Im Durchschnitt nehme er im Monat zwischen 100.000 und 200.000 Euro ein.

"DSDS"-Sieg als Startschuss Auch wenn er mittlerweile das meiste Geld anderweitig verdient, so hat Lombardi doch seine ersten Erfolge als Sänger gefeiert: Nach dem "DSDS"-Sieg erreichte der einstige Pizzabäcker mit seinem Gewinnersong "Call My Name" die Spitze der Charts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dem Debütalbum "Jackpot" gelang ein ähnlicher Erfolg: Platz eins in Deutschland und Österreich, in der Schweiz immerhin Platz drei. Danach folgten "Pietro Style" (2011) und "Lombardi" (2020), dazwischen außerdem die beiden Longplayer "Dream Team" (2013) und "Teil von mir" (2016) mit Sarah Engels, die sich allerdings nicht mehr so weit oben in den Charts platzierten.

Sein bislang größter Hit gelang Pietro Lombardi gemeinsam mit Rapper Kay One (37): Der Titel "Señorita" (2017) holte Gold in Deutschland und landete hierzulande und in Österreich an der Spitze der Charts. Auch die Singles "Phänomenal" (2018), "Bella Donna" (2019) und "Cinderella" (2020) von Lombardi wurden mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet.

Erfolge im TV Über die Jahre wurde Lombardi vor allem im TV zum großen Star. RTLzwei strahlte mehrere Doku-Soaps aus, die das Leben von Lombardi und seiner damaligen Frau Sarah zeigten. 2015 startete "Sarah & Pietro ... bauen ein Haus", danach folgte im gleichen Jahr "Sarah & Pietro ... bekommen ihr Baby". Nach der Hochzeit 2013 wurde im Juni 2015 der gemeinsame Sohn Alessio geboren. 2016 wurde "Sarah & Pietro mit dem Wohnmobil durch Italien" ausgestrahlt, bevor die Reihe mit "Sarah & Pietro - Die ganze Wahrheit" im gleichen Jahr ihr Ende fand. Im Oktober 2016 trennten sich die beiden, die Scheidung folgte 2019.

Pietro Lombardi war in zahlreichen weiteren Shows zu sehen, etwa beim "TV total Turmspringen" (2014), "Grill den Henssler" (2017), "Schlag den Star" (2018) und "Catch!" (2022). 2019 und 2020 war er zudem Juror bei "Deutschland sucht den Superstar".

Berühmte Freunde: Oliver Pocher, Dieter Bohlen und die Zarrellas Über all die Jahre hat ihn eine Person ganz besonders begleitet: Dieter Bohlen (68), der ihn 2011 zum "DSDS"-Sieger kürte und 2019 in die Jury holte. In einer Instagram-Story verriet Lombardi erst kürzlich, dass die beiden "jeden Tag" Kontakt hätten. "Wir sind wirkliche Freunde, ob vor oder hinter der Kamera", erklärte er. "Wir sind immer füreinander da und darauf kommt es im Leben an."

Pietro Lombardi hat aber noch weitere berühmte Freunde: Amira (29) und Oliver Pocher (44) ließ er 2021 für einige Zeit in seinem Haus wohnen. Deren Zuhause war zuvor bei der Hochwasserkatastrophe im Westen Deutschlands überflutet worden. Eine Hand wäscht die andere: Im März 2022 übernahm Oliver Pocher bei einem Konzert kurzzeitig die Bühne für Lombardi. Der Sänger unterbrach seine Show für rund 20 Minuten, um einem zwölfjährigen Fan nach einem Zusammenbruch zu helfen. Währenddessen sorgte Pocher für unterhaltsamen Ersatz.

Auch mit Jana Ina (45) und Giovanni Zarrella (44) ist Pietro Lombardi eng befreundet. "Pietro gehört zum engen Kreis unserer Familie. Er ist mittlerweile ein Teil der Zarrellas", verriet Giovanni Zarrella im April 2021 im Interview mit spot on news. Wenige Monate später ging der 44-Jährige noch näher auf die Freundschaft ein: In der "schweren Zeit" nach der Trennung von Sarah Engels hätten Zarrella und seine Familie "versucht, [Pietro] ein bisschen aufzufangen, weil er allein hier in Köln war", sagte er spot on news.

Mit seiner Frau Jana Ina, seinen Geschwistern und Eltern hätten sie für Lombardi "ein gutes Umfeld" geschaffen. "Wir haben ihm eine Art zweiter Familie gegeben neben seiner eigenen. Ich glaube, das war wichtig für ihn. Und dieses Gefühl der Dankbarkeit zeigt er mir jeden Tag. Das brauchen wir uns auch nicht sagen, das spüre ich. Wir sind immer füreinander da", führte Giovanni Zarrella weiter aus.

Aktuell laufen die Dreharbeiten für Pietro Lombardis eigene Show: Der Sänger sucht ein Gesangstalent. Der oder die Gewinnerin erhält einen Plattenvertrag bei Lombardis neu gegründetem Label. Wann und wo die Sendung zu sehen sein wird, ist noch nicht bekannt.

Mit seiner Show will Lombardi seinen Fans etwas "zurückgeben", wie er auf Instagram ankündigte. Kürzlich bedankte er sich zudem mit dem neuen Song "Ich lass dich nicht los" bei seinen Anhängern, ohne die sein großer Erfolg wohl kaum möglich wäre.