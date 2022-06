"Kampf der Realitystars": Jede Menge Drama vor dem Finale

Und als die Macher während des Bestrafungsspiels die Sala leerräumen, regt das keinen mehr auf. So kurz vor Schluss. Schließlich haben sich die Promis fünf Minuten erspielt, in denen sie die wichtigsten Dinge zurückholen dürfen. Mit etwas Taktik und viel Kooperation gelingt es ihnen, die Betten und die Koffer wieder ins Haus zu schaffen.

Die Produzenten müssen da schon härtere Geschosse auffahren. Sie versuchen es mit einer geheimen Wahl. Anders als offen in der Stunde der Wahrheit, müssen die Stars anonym abstimmen, wen sie rauswählen würden. Die Aufgabenstellung: Jeder Star muss in freier, geheimer Wahl benennen, wenn er als stärksten Konkurrent sieht. Und wenn er deshalb aus der Show werfen würde. Konsequenzen für den Promi mit den meisten Stimmen gibt es nicht, es handelt sich eher um ein Stimmungsbild.

Die Aufgabe ist eigentlich klar gestellt. Doch die meisten Stars verstehen sie falsch. Sie wählen nicht den stärksten Konkurrenten, sondern den unsympathischsten, den sie auch in der offenen Abstimmung herauspicken würden. Die meisten Stimmen bekommt so Iris Klein (55). Die Katzenberger-Mama sieht sicher keiner im Haus als die stärkste Konkurrenz an.

Dafür machte sich Iris aber bei fast allen unbeliebt. Am meisten bei Schäfer Heinrich (55). Als die beiden für ein Interview nebeneinander sitzen müssen, will Iris dafür sorgen, dass sie nicht von Heinrichs Schweiß "kontaminiert" wird. Das trifft den harmoniesüchtigen Schäfer. Er erzählt die Beleidigung allen weiter. Was Iris zur Persona non grata macht. Was ihr wiederum nicht passt. Iris beschließt, künftig gar nichts mehr zu sagen. Sie grüßt am Morgen nicht einmal ihren alten Freund Malkiel Rouven Dietrich.