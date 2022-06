Michael Ballack wird TV-Experte bei DAZN

Die geballte Erfahrung künftig am DAZN-Mikrofon! Michael Ballack wird zur Saison 2022/23 Experte bei DAZN. Das hat der Streaming-Dienst am Donnerstag über Social Media öffentlich gemacht. Er wird bei Spielen in der Bundesliga und der Champions League zum Einsatz kommen.

DAZN wird auch in der kommenden Saison den Großteil der Champions-League-Spiele in Deutschland übertragen. Zudem sind sie Rechteinhaber der Freitags- und Sonntagsspiele in der Fußball-Bundesliga. Ballack verstärkt das DAZN-Expertenteam – dort hat in der vergangenen Saison Sandro Wagner viele Top-Spiele begleitet.