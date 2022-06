Woody Allen: Cancel Culture ist "einfach nur peinlich"

Vorwürfe der sexuellen Belästigung auch gegen Allen selbst

Im Interview äußerte sich der New Yorker auch zu den Vorwürfen seiner Adoptivtochter Dylan Farrow und seiner Ex-Partnerin Mia Farrow, Dylan im Alter sieben Jahren sexuell belästigt zu haben. Dies sei "eine Sache ohne Bedeutung für mich", sagte Allen: "Ich denke nicht großartig darüber nach." Er stehe einfach in der Früh auf und mache sich an die Arbeit. – "So, wie ich das in den letzten 30, 40 Jahren gemacht habe."