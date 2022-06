"Klare Sprache": ARD zieht erste Bilanz beim TV ohne Nuscheln

Eine Woche nach Einführung der zusätzlichen TV-Tonspur "Klare Sprache" zieht das Erste vorläufige Bilanz: Das barriere- und nuschelfreie Hören kommt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern gut an.

Vernuschelte Dialoge gehören im deutschen Fernsehen für viele zu den größten Ärgernissen – und nun hoffentlich der Vergangenheit an: Vor einer Woche führten die öffentlich-rechtlichen Sender mit dem Angebot "Klare Sprache" eine zusätzliche Tonspur ein, die für mehr Verständlichkeit und Barrierefreiheit sorgen soll. Die vorläufige Bilanz der ARD fällt positiv aus: Das Angebot erfahre "eine hohe Akzeptanz", hieß es in einer Mitteilung. "Die Rückmeldungen, die uns erreichen, zeigen, dass viele Zuschauerinnen und Zuschauern ein großes Bedürfnis nach besserer Hör-Verständlichkeit haben", so Christoph Augenstein, Vorsitzender der ARD-Produktions- und Technik-Kommission (PTKO).