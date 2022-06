ZDF-Montagskino 2022: Filme und Sendetermine im Überblick

Es muss nicht immer Hollywood sein – so oder so ähnlich könnte man den Start der neuen "Montagskino"-Reihe übertiteln, die den Sommer über im ZDF unter dem Motto "Made in Europe" ausgestrahlt wird. Vom 13. Juni bis 8. August sind insgesamt zehn Filme zu sehen. Ein Überblick.

13. Juni, 20.15 Uhr: "SAS – Alarm im Eurotunnel": Den Auftakt zur Montagskino-Reihe macht der Actionthriller "SAS – Alarm im Eurotunnel", den das ZDF als Free-TV-Premiere zeigt. Die britisch-deutsche Koproduktion unter Regie von Magnus Martens erzählt von der Entführung eines Zuges mitten im Tunnel unter dem Ärmelkanal – und wartet mit zahlreichen prominenten Schauspielern auf. "Outlander"-Star Sam Heughan spielt den SAS-Agenten Tom Buckingham – einen Antiterrorspezialisten, der sich zufällig an Bord des Eurostream-Zuges befindet. Aus dem geplanten Liebestrip mit seiner Verlobten Sophie (Hannah John-Kamen) nach Paris wird naturgemäß erst mal nichts; schließlich gilt es, die Kidnapper-Gruppe "Black Swans" zu stoppen.

20. Juni, 22.40 Uhr: Official Secrets – Gefährliche Wahrheit: Gibt es den moralisch einwandfreien Verrat? Im Polit-Thriller "Official Secrets", der ebenfalls als Free-TV-Premiere zu sehen ist, wird Keira Kneightley mit dieser brisanten Fragen konfrontiert. In ihrer Rolle als Katharine Gun arbeitete Sie im Jahr 2003 für das GCHQ, eine britische Regierungsbehörde, die mit Datenüberwachung beschäftigt ist. Gun und einige ihrer Kollegen erhielten damals eine Mail, abgesendet vom US-Geheimdienst NSA: Der GCHQ, so das Schreiben, solle helfen, UN-Delegierte zu überwachen. Ziel sei es, eine Abstimmung im UN-Sicherheitsrat so zu beeinflussen, dass die USA die nötige Zustimmung für ihren Krieg gegen den Irak erhalten. Ein Krieg, für den es keine UN-Resolution gab und der damit völkerrechtswidrig war.

27. Juni, 22.15 Uhr: Steig.Nicht.Aus!: Der Berliner Bauunternehmer Karl Brendt (Wotan Wilke Möhring) will seinen Sohn und seine Tochter auf dem Weg zur Arbeit noch schnell zur Schule bringen. Doch dann erhält er den Anruf eines Unbekannten, der ihm unmissverständlich damit droht, Bomben unter den Sitzen zu zünden, sollten er oder seine Kinder den Wagen verlassen. Seine Forderung: Eine große Menge Geld. Wie ernst es der Anrufer meint, wird klar, als er Karls Chef vor dessen Augen in die Luft sprengt.

4. Juli, 20.15 Uhr: Angriff aus der Tiefe: Die junge Meeresbiologie-Studentin Siobhán (Hermione Corfield) ist eine brillante Forscherin, die sich sehr viel mehr für ihr Labor als für andere Menschen interessiert. Als Teil ihres Studiums geht sie für praktische Forschungen an Bord eines Trawlers vor der irischen Küste, doch der Trip wird schnell zum Albtraum. Der Genre-Mix aus Umweltthriller, Psychohorror und Creature-Film beeindruckt vor allem durch seinen raffinierten Umgang mit den unterschiedlichen Räumen, in denen es spielt: der einsamen Weite des offenen Meeres, der unter seiner Oberfläche nach eigenen Gesetzen existierenden Welt der Tiefsee und den engen Räumen eines Fischkutters, in denen eine kleine Gruppe um ihr Überleben kämpft.

11. Juli: What Happened to Monday?: Wie sieht die Zukunft aus? Wie werden wir leben, wie überleben? Ein spannendes und verstörendes Thema, das die Gewissheiten der Gegenwart erschüttert. Regisseur Tommy Wirkola skizziert in "What Happened To Monday?" eine Welt, die Angst macht: Aufgrund der Überbevölkerung betreibt der Staat eine radikale Ein-Kind-Politik, der sich alle fügen müssen. In einem technisch aufwendig inszenierten Thriller schlüpft die schwedische Ausnahme-Schauspielerin Noomie Rapace in die Rolle von sieben Zwillingsschwestern

18. Juli: Die Hölle – Inferno: Özge (Violetta Schurawlow) lebt in Wien und arbeitet als Taxifahrerin. Außerdem besucht sie eine Abendschule und trainiert Thaiboxen. Als sie Zeugin eines Mordes im Nachbarhaus wird, muss sie fortan selbst um ihr Leben fürchten und bittet die Polizei um Personenschutz. Doch erst, nachdem Özges Cousine brutal getötet wird, nimmt der zuständige Wiener Kommissar Christian Steiner (Tobias Moretti) die Ermittlungen auf. Als klar wird, dass Steiner mit seinem demenzkranken Vater mehr als genug zu tun hat, beschließt Özge, dass sie sie sich selber helfen muss.

25. Juli: Tokio bebt: Die Fukushima-Geschichte erzählt vom 11. März 2011, als ein Seebeben den Katastrophen-Fall auslöst. Für Alexandra (Karin Viard), die in einer französischen Bank in Tokio arbeitet, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit, um sich ihre Mitarbeiter und ihre Familie zu schützen.

31. Juli: Die Agentin: In seiner Adaption eines israelischen Bestsellers schildert Yuval Adler das Schicksal einer Mossad-Spionin, die auf die Abschussliste ihrer Hintermänner gerät. Diane Kruger liefert in dem manchmal etwas spröden Drama eine starke Darbietung ab.

8. August: The Wave - Die Todeswelle: Der Geologe Kristian (Kristoffer Joner) stellt an seinem letzten Arbeitstag in einem Erdrutsch-Frühwarnzentrum fest, dass die Gesteinsschichten des nahe gelegenen Berges Akerneset auffällige Werte aufweisen. Dass eine ernstzunehmende Gefahr droht, glaubt ihm zunächst jedoch niemand. Doch dann stürzen gigantische Felsbrocken in den Fjord und eine riesige Welle droht alles um sich herum zu begraben.