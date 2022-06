"heute-show"-Sommerpause: Zwei bekannte Gesichter übernehmen die "Urlaubsvertretung"

Die "heute-show" meldet sich am 10. Juni noch einmal, dann geht es in eine mehrmonatige Sommerpause. Es gibt aber "Urlaubsvertretung" – dann übernehmen Lutz van der Horst und Fabian Köster für Oliver Welke.

2022 kehrt das "heute-show spezial" in der Sommerpause des eigentlichen Formats zurück. Bereits 2021 hatte es in der Zeit, in der Oliver Welke und die Studio-Show pausieren, Sonderausgaben mit van der Horst und Köster gegeben. Auch in diesem Jahr werden drei Folgen ausgestrahlt.