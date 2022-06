"Die ultimative Chartshow" feiert bei RTL 50 Jahre Ballermann

Der Fernsehmoderator Oliver Geissen, der ursprünglich mal vom Sport zur Unterhaltung kam, hat viele Interessensgebiete – naheliegenderweise meist aus dem Musik-Bereich. Doch einen gewissen Hang zur Geschichtsschreibung kann man ihm ebenfalls attestieren. Nur so ist zu erklären, dass Geissen zusammen mit RTL in der Freitagabend-Mottoshow "Die ultimative Chart Show – 50 Jahre Ballermann – Die erfolgreichsten Hits" einfach mal so ein Jubiläumsjahr ausruft. Demnach gilt Mallorca seit mehr oder weniger exakt fünf Jahrzehnten als Lieblingsinsel der Deutschen. Wer würde diese Festlegung infrage stellen?