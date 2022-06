Britney Spears gibt Ja-Wort – Ex-Mann crasht die Hochzeit

Paris Hilton, Drew Barrymore und Donatella Versace feierten mit: Britney Spears hat in einer Märchenhochzeit ihren Verlobten Sam Asghari geheiratet. Nur der Ex-Mann der Sängerin sorgte für Probleme.

Britney Spears (40) hat ihren Verlobten Sam Asghari (28) am Donnerstagabend (9. Juni) auf dem Gelände ihrer Villa in Thousand Oaks, Kalifornien, geheiratet. Unter den Gästen sollen laut US-Medienberichten angeblich Stars wie Madonna (63), Paris Hilton (41), Drew Barrymore (47) und Donatella Versace (67) gewesen sein. Versace hatte auch das Kleid von Spears für ihre Märchenhochzeit entworfen.

Ebenfalls anwesend waren demnach der Promi-Anwalt von Spears, Mathew Rosengart, sowie Tänzer der Las-Vegas-Show der Sängerin, "Piece of Me". Laut "Page Six" waren die Eltern der Braut, Jamie Spears (69) und Lynne Spears (67), und ihre Schwester Jamie Lynn Spears (31) nicht vor Ort, auch Spears' Söhne Sean Preston (16) und Jayden James (15) fehlten angeblich. Aus der engsten Familie der Sängerin war offenbar nur Bruder Bryan Spears (45) bei der Trauung dabei.