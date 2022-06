Prinz William hilft in London undercover Obdachlosen

Da staunten einige Passanten in London nicht schlecht: Wie die BBC berichtet, hat kein Geringerer als Prinz William in den Straßen der britischen Hauptstadt ein Obdachlosenmagazin verkauft. Normalerweise verdienen sich Langzeitarbeitslose, Obdachlose oder Menschen in finanzieller Not mit dem Verkauf des Blatts "Big Issue" ein wenig Geld. Nun gab sich auch der Royal volksnah und stellte sich in der klassischen Zeitungsträgeruniform in den Dienst der Allgemeinheit. In den sozialen Medien machten im Anschluss zahlreiche Schnappschüsse von Passanten mit Prinz William die Runde.