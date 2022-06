Nico Rosberg: Formel-1-Experte darf wegen fehlender Corona-Impfung nicht mehr an die Rennstrecke

Er steht für Sky UK und Sky Deutschland als Formel-1-Experte vor der Kamera, darf nun aber vorerst nicht mehr an die Rennstrecken dieser Welt: Nico Rosberg ist nicht gegen Corona geimpft und muss nun mit den Konsequenzen leben.

2016 war Nico Rosberg noch an der Spitze des Formel-1-Zirkuses – da wurde er in seiner letzten Saison als Fahrer Weltmeister vor dem damaligen Mercedes-Teamkollegen Lewis Hamilton. Sechs Jahre später fährt Hamilton noch bei Mercedes. Rosberg hingegen darf vorerst nicht mehr an die Formel-1-Rennstrecken.