Ozzy Osbourne: Lebensentscheidende Operation steht bevor

Sharon Osbourne sorgt sich um ihren Ehemann Ozzy Osbourne. Dem Sänger steht am kommenden Montag ein großer Eingriff bevor, der "den Rest seines Lebens bestimmen" werde, so die Moderatorin.

Einmal mehr bereitet der Gesundheitszustand von Ozzy Osbourne (73) Sorgen. Erst im April war der Musiker an Corona erkrankt. Anfang Januar 2020 gab er gemeinsam mit seiner Frau und Managerin Sharon Osbourne (69) bekannt, an Parkinson erkrankt zu sein. In der britischen TV-Show "The Talk" erklärte die langjährige Ehefrau des Sängers nun, dass sich der frühere Black-Sabbath-Sänger am kommenden Montag (13. Juni) "einer sehr großen Operation" unterziehen werde.