Jeff Bridges nach Corona und Krebs: "Ich war dem Tod sehr nahe"

Jeff Bridges erkrankte erst an Krebs, dann am Coronavirus. Nun gibt der "The Big Lebowski"-Star ein Gesundheitsupdate und erklärt: "Ich fühle mich gut."

Im Oktober 2020 erhielt Jeff Bridges (72) die Schockdiagnose Lymphdrüsenkrebs. Im Januar 2021 infizierte er sich dann mit dem Coronavirus. Heute geht es dem Schauspieler laut eigener Aussage wieder besser. "Ich fühle mich gut", erklärte er "Entertainment Tonight" bei der Premiere seiner neuen Dramaserie "The Old Man".

Nach zweijähriger Pause hat Jeff Bridges soeben die Serie "The Old Man" fertiggestellt. Er spielt darin die Rolle des untergetauchten CIA-Agenten Dan Chase. Der Schauspieler fungierte zudem als ausführender Produzent.

"The Old Man" basiert auf dem gleichnamigen Roman von Thomas Perry aus dem Jahr 2017 und startet am 16. Juni beim US-Sender FX sowie im Stream von Hulu. In Deutschland soll die Serie auf Disney+ erscheinen.