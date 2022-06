Latex-Auftritt von Megan Fox und Machine Gun Kelly auf rotem Teppich

Megan Fox und Machine Gun Kelly haben gemeinsam den Film "Taurus" gedreht. Bei der Premiere in New York zog das Paar alle Blicke auf sich. Ein Detail stach besonders ins Auge.

Megan Fox (36) und Machine Gun Kelly (32) haben das Tribeca Film Festival im Beacon Theatre in New York besucht. Zur Premiere seines gemeinsamen Films "Taurus" erschien das Paar in aufsehenerregenden Outfits. Ein enges, rotes Latexkleid ohne Ärmel machte Megan Fox zum Blickfang des Abends. Silberne High Heels vervollständigten ihren Look. Die langen, schwarzen Haare trug der "Transformers"-Star glatt und offen.