Matthias Reim sagt weitere Konzerte im Juni ab

Sorge um Matthias Reim (64): Schon vor wenigen Tagen sind aufgrund einer "akuten Erkrankung" drei Juni-Konzerte des Sängers in Wolfhagen (08.06.), Nürnberg (09.06.) und Gera (10.06.) abgesagt worden . Jetzt steht fest, dass der Schlagerstar für weitere vier Termine im Juni ausfallen wird. Betroffen sind die Auftritte in Mannheim (13.06.), Köln (14.06.) und Neunkirchen (15.06.), wie der Veranstalter Semmel Concerts auf Instagram mitteilt.

Auch Reims Konzert bei "Die Schlagernacht des Jahres" in der Waldbühne Berlin am 11. Juni findet demnach nicht statt. Der Sänger sei "leider weiter erkrankt", heißt es in dem Post. Die Auftritte seien "auf Anraten seiner Ärzte" abgesagt worden. Weitere Details zu seinem Gesundheitszustand sind bis jetzt nicht bekannt.