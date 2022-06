Joey Kelly ist auf dem Weg zu einem Bobby-Car-Weltrekord

Schon seit fünf Jahrzehnten erfreuen sich Kinder auf der ganzen Welt an Bobby-Cars. Auch Joey Kelly könnte bald ein besonderes Verhältnis zu dem kleinen roten Fortbewegungsmittel aufweisen. Seine vier Kinder sind mittlerweile erwachsen, dafür steigt der Kelly-Family-Star nun selbst auf den kleinen Flitzer – für einen aberwitzigen Weltrekordversuch. In einer weltweit einzigartigen Herausforderung hat sich Kelly mit 49 anderen Personen vorgenommen, den legendären Tourbus der Kelly Family über eine Distanz von 50 Meter zu ziehen. Die besondere Challenge soll am 17. Juni im Europa-Park in Rust stattfinden.