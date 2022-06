"A Toy Story" in SAT.1 - Kritik: Lachen für die ganze Familie

Als erster vollständig am Computer erstellter Langfilm war "Toy Story" 1995 revolutionär. Regisseur John Lasseter nahm das Publikum damals mit in das Kinderzimmer von Andy, wo Cowboy-Sheriff Woody und Space-Ranger Buzz Lightyear um die Gunst des Buben buhlten und schließlich in den Händen des gemeinen Nachbarjungens Sid landen. Weitererzählt wurde die Geschichte in zwei Fortsetzungen (1999 und 2010). Zuletzt verabschiedete Andy sich aufs College, und die Saga der beliebten Spielzeughelden schien zu Ende zu sein, doch manchmal kommt eben alles anders. Und so begeben sich Woody & Co in "A Toy Story: Alles hört auf kein Kommando" (2019) auf einen abenteuerlichen Roadtrip. SAT.1 wiederholt den Film von Josh Cooley (Regie), Stephany Folsom und Andrew Stanton (beide Drehbuch) zur besten Sendezeit.