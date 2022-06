"The Boys": Amazon bestätigt 4. Staffel

Im Gespräch mit dem Branchenmagazin "Variety" hatte Karl Urban (50) bereits im März angedeutet, dass es wohl weitergehen würde. Er spielt in "The Boys" die Rolle des Billy Butcher, der sich dem Kampf gegen vermeintliche Helden wie Homelander (Antony Starr, 46) verschrieben hat. Der Schauspieler hatte erzählt, dass er wohl Ende 2022 neue Episoden drehen werde. Womöglich könnte die vierte Staffel also schon 2023 zu sehen sein.

Daneben gibt es bei Amazon Prime Video bereits die animierte Anthologie-Serie "The Boys Presents: Diabolical" und auch eine weitere Serie in dem "The Boys"-Universum ist in der Mache. Ein noch unbetiteltes Spin-off befindet sich derzeit in Produktion und soll am einzigen College für jugendliche Superhelden in den USA spielen.