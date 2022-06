Sandra Oh: "Grey's Anatomy"-Erfolg machte sie krank

Fast ein Jahrzehnt lang spielte Sandra Oh die Rolle der Dr. Cristina Yang in der Erfolgsserie "Grey's Anatomy". Nun hat die Schauspielerin verraten, dass der daraus resultierende Rughm für sie gesundheitliche Folgen hatte.

Sandra Oh (50) hat über die Schattenseiten ihrer Zeit bei "Grey's Anatomy" gesprochen. Wie sie in dem Gespräch für Variety's "Actors on Actors"-Serie verriet, machte sie der Ruhm "krank". Ihre Rolle der Dr. Cristina Yang in dem "ABC"-Medizindrama spielte sie zehn Staffeln lang. Die Premiere der Serie 2005 habe ihr Leben "sehr verändert".