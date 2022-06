Die Geschichte der Menschheit – Leicht gekürzt: Witzige Zeitreise

Christoph Maria Herbst in seiner Rolle als Dr. Gerhard Friedle : "Die Zeit der Urmenschen. Würde mich gerne länger mit dem Anführer der Neandertaler unterhalten, und ihn fragen, warum er mich so sehr an Uwe Ochsenknecht erinnert."

Bastian Pastewka in seiner Rolle als Al Capone: "Erwartungsgemäß sind die 1960er-Jahre meine Lieblingsepoche, natürlich meine ich nur die popkulturellen Ereignisse, speziell jene aus England. Wenn ich in der Zeit zurückreisen könnte, würde ich mich mit Anzug und Zylinder als Sir Reginald Fitzpatrick oder als The Honorable Lord Francis Sinsimon-Bostwick-Rubblechapel in die Swinging Sixties begeben, mich kleiden wie Michael Caine in den "Harry Palmer"-Filmen oder Patrick Macnee in "Mit Schirm, Charme und Melone". Und dann als Agent im Auftrag ihrer Majestät Roger Moore als James Bond verhindern. Aber glücklicherweise passiert das ja alles nur in meinen Wahnvorstellungen."