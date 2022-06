Anna Fleischhauer ist schwanger: "RTL Aktuell"-Moderatorin erwartet erstes Kind

Moderatorin Anna Fleischhauer wird zum ersten Mal Mutter. Das hat sie nun bestätigt. Sie sei neugierig auf das "neue Abenteuer", so Fleischhauer.

Die "RTL aktuell"-Moderatorin Anna Fleischhauer (35) wird noch in diesem Jahr ihr erstes Kind auf der Welt begrüßen können. Das hat die 35-Jährige der "Bild am Sonntag" bestätigt und sogleich ihre Neugier bekundet, "wie dieses neue Abenteuer meine ganze Welt auf den Kopf stellen wird". Als größte Herausforderung hat sie "neben dem Schlafentzug" bereits die Aufgabe identifiziert, "das Baby jeden Tag in den fünften Stock" tragen zu müssen.