"Der große IQ-Test" mit Sonja Zietlow kehrt zurück

Wie tickt das Land – im Oberstübchen? Dieser Frage geht in der Neuauflage der Live-Show "Der große IQ-Test" bei RTL die Moderatorin Sonja Zietlow nach. Sie führt durch eine Sendung, bei der auch das Publikum mit auf dem Prüfstand steht. Viele Aufgaben, die den Promis und den Gästen im Studio gestellt werden, kann man daheim mitmachen.

Damit will der Sender auch Schwellenängste abbauen: Die Frage darüber, wie man "Intelligenz" psychologisch definieren kann und welche Schlüsse man aus Messungen zieht, ist in der Forschung umstritten. Allzu sehr sollte man sich also davon nicht einschüchtern lassen. Allerdings haben Tests auch großen praktischen Nutzwert – etwa bei der Früherkennung von Demenz-Erkrankungen.