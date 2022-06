"Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger": Wohlfühl-TV für die Familie im BR

Viele Jahre schon sind Sebastian Bezzel und Simon Schwarz Kollegen und Kumpels – und seit 2019 auch gemeinsame "Grenzgänger". In ihrer längst Kult gewordenen BR-Reisedokumentation "Bezzel & Schwarz – Die Grenzgänger" kurven die Eberhofer-Stars nun bereits zum vierten Mal im Wohnmobil durch den weiß-blauen Freistaat. Diesmal, so vermeldete der Bayerische Rundfunk bereits vorab, soll sich alles um "Umweltschutz, Inklusion und unser gesellschaftliches Miteinander" drehen.

Zum Auftakt geht's dafür gen Westen: In der ersten von vier im Wochentakt gezeigten Folgen verschlägt es den aus Garmisch-Partenkirchen stammenden Bezzel und den gebürtigen Wiener Schwarz nach Odelzhausen im Landkreis Dachau. Dort trifft das bayerisch-österreichische Duo auf Michael Teuber. Das erklärte Ziel: Rennrad fahren. Als fünffacher Paralympics-Goldmedaillengewinner hat Teuber seinen Gästen dabei jedoch so einiges voraus.

Der 54-Jährige ist seit einem Autounfall in Frankreich in den späten 80ern unterhalb des Kniegelenks vollständig gelähmt; 1998 wurde er erstmals für die paralympischen Weltmeisterschaften nominiert. Bis heute hat Teuber über 30 WM-Medaillen gesammelt, 16 EM-Titel geholt und zuletzt im September 2021 bei den Sommer-Paralympics in Tokio Bronze im Einzelzeitfahren gewonnen. Kein Wunder also, dass der Profisportler seine – wohlgemerkt drei Jahre jüngeren – Besucher auf der Rennstrecke alt aussehen lässt.