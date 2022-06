Die Romika-Story: dunkle Kapitel in der Unternehmensgeschichte

Auch wenn der Markenname nicht mehr in aller Munde ist, so kann das Unternehmen für Gummistiefel, Segelschuhe und Pantoffeln auch 100 Jahre nach der Firmengründung immer noch auf eine große Tradition zurückblicken. In der neuen ARD-Dokumentation "Geschichte im Ersten: Die Romika-Story" blickt Renate Werner hinter die Fassaden und leuchtet dunkle Kapitel der Unternehmenshistorie neu aus.