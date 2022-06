Der gute Bulle – Friss oder stirb: Kritik zur Wiederholung im ZDF

Doch auch wenn viele seiner "Bullen" korrupt sind, bei Becker schwingt auch stets große Romantik mit. "Schau mich an – du bist Bulle", spricht Fredo Schulz eindringlich auf seinen jungen Partner ein, als der sein Gefühlschaos in Bezug auf seinen kriminellen Lockvogel offenbart. Leider kommen derlei "ewige Sätze" des Straßen-Krimis ein wenig zu oft vor, ebenso wie die Story wie ein oft gewendetes Versatzstück harter Cop-Thriller ist.

Würden sich Kriminelle im echten Leben so "gefühlsauthentisch" verhalten wie in dessen Filmen, sie würden wahrscheinlich umgehend verhaftet oder aus Sicherheitsgründen von den eigenen Leuten erschossen. Manchmal verschmilzt die romantische Street Credibility Beckers mit berührenden menschlichen Erzählungen. Dann wieder, so wie in "Der gute Bulle", scheint sein mit viel Handkamera gefilmtes, mit Geschrei, Waffenfuchteln und "Zugriffen" gespicktes Fernsehen ein wenig wie eine Stilübung mit Tobe-Hüpfburg für begabte Schauspieler. Trotz dieses Einwandes bleibt festzuhalten: Die lose Reihe "Der gute Bulle", deren letzter Film im Oktober unter dem Namen "Nur Tote reden nicht" Premiere hatte, ist grandioses Genrefernsehen auf hohem Niveau.