Daniela Katzenberger möchte zurück nach Deutschland

Inzwischen ist Daniela Katzenberger aus der deutschen TV-Landschaft nicht mehr wegzudenken. Ihre Karriere startete einst mit der VOX-Show "Auf und davon – Mein Auslandstagebuch", 2009 wurde sie von Kameras begleitet, als sie sich in Los Angeles für den "Playboy" bewarb. Nur ein Jahr später folgte "Goodbye Deutschland": Katzenberger eröffnete ein Café auf Mallorca und war fortan in der Doku-Soap etabliert. Seit 2016 lebt sie gemeinsam mit ihrem Mann Lucas Cordalis auf der Baleareninsel, wo auch Tochter Sophia zur Welt kam – doch wie lange noch? Die 35-Jährige zieht es zurück nach Deutschland.

"Ich vermisse meine Heimat schon lange", so die gebürtige Ludwigshafenerin im "Bild"-Interview. Katzenberger sei nach eigener Aussage "einfach kein Inseltyp". So werde ein Umzug immer wieder diskutiert, bislang habe es sich jedoch nicht ergeben. Dies liegt in erster Linie an Mann Lucas Cordalis. Im Haus seiner Eltern hat der Sänger sein Studio, dort habe er viel mit seinem 2019 verstorbenen Vater Costa Cordalis zusammengearbeitet. "Er ist mit Mallorca viel enger verbunden als ich", erklärt Daniela Katzenberger. Viele Erinnerungen würden daran hängen, in der Sommersaison würde Cordalis viele Auftritte auf Mallorca spielen.

"Wir werden sehen, wer sich am Ende durchsetzt", so die Influencerin gegenüber "Bild". Wenn es die "Katze" selbst ist, steht schon fest, in welche Regionen es die junge Familie verschlagen könnte: "Wir würden grundsätzlich gern am Rhein leben – ich mag die Menschen dort." Je nach Gelegenheit könne dies ihre Heimat in der Pfalz oder die Nähe von Köln sein. Klar ist nur: "Wir würden sicher eher im Grünen wohnen und nicht unbedingt mitten in der Stadt."