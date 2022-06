FC Schalke 04: Wann läuft Doku "Zurück zum Wir" bei RTL+?

Nach dem bitteren Abstieg durften Schalke-Fans im Mai aufatmen: Der Verein schaffte den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga. Beim wilden Ritt durch die 2. Bundesliga wurde die Mannschaft von einem Doku-Team begleitet.

Es ist der viertgrößte Fußballverein der Welt: Der FC Schalke 04 hat mit über 160.000 Mitgliedern mehr Vereinsangehörige als der FC Barcelona oder Borussia Dortmund. Der Ruhrpott-Club blickt als siebenfacher Deutscher Meister und fünfmaliger Pokalsieger nicht nur auf eine überaus bewegte Historie, er gilt auch als ein Eckpfeiler des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens im Westen. Und überhaupt: Schalke 04 ist Kult. Daran hat auch der Abstieg in die 2. Bundesliga nichts geändert. Nun wird den Königsblauen eine eigene TV-Doku-Reihe gewidmet. Der Sechsteiler mit dem Titel "Zurück zum Wir" wird im Herbst beim Streamingdienst RTL+ zu sehen sein und verspricht Einblicke weit über den Fußball-Alltag hinaus.

Fraglos kommt diese Doku genau zur rechten Zeit: Die emotionale Achterbahn, auf welcher die Schalker durch die letzten Monate rasten, dürfte alles geboten haben, was es für ein solches Format braucht. Die Fans, Verantwortlichen und Spieler des FC Schalke 04 blicken auf eine äußerst bewegte jüngere Vergangenheit zurück: Erst der aufgrund teils katastrophaler Vorstellungen völlig verdiente Abstieg aus der Bundesliga – ein Rundum-Frusterlebnis, das die Grundfesten des Kultklubs aus dem Revier vermeintlich nachhaltig erschütterte. Dann jedoch geschah ein kleines Wunder. Es folgte eine Zweitliga-Saison, die viele so kaum für möglich gehalten hatten: Die völlig neu formierte Mannschaft um 30-Tore-Mann Simon Terodde wuchs zu einer echten Einheit zusammen, die sich – am Ende unter der Trainer-Ägide von "Eurofighter" Mike Büskens – den sofortigen Wiederaufstieg erkämpfte.