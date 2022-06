Das Ende der Geduld: Kritik zum Film heute in der ARD

Kirsten Heisig wurde als "Richterin Gnadenlos" verspottet, weil sie für ihre harten Strafen gegen Jugendliche bekannt war. In dem differenzierten ARD-Drama "Das Ende der Geduld" wird sie von Martina Gedeck verkörpert.

Im Sommer 2010 verstarb plötzlich und unerwartet Kirsten Heisig, die sich als Jugendrichterin in Berlin einen Namen gemacht hatte. Ihr Aufsehen erregender Ansatz, Juristerei mit Pädagogik zu verbinden und den jungen Tätern durch zeitnahe Verhandlungen und Urteile ein direktes "Feedback" auf ihre Taten zu geben, verstand nicht jeder. Als "Richterin Gnadenlos" wurde sie verspottet, auch weil sie für härtere Strafen eintrat. Kurz nach dem wahrscheinlichen Selbstmord Heisigs erschien ihr Buch "Das Ende der Geduld". Mit einer bärenstarken Martina Gedeck produzierte der Bayerische Rundfunk 2014 einen der wohl bis heute differenziertesten, aber auch polarisierendsten Film, die zum Thema Getto, Jugendgewalt und gescheiterte Integration in Deutschland entstanden sind.

Corinna Kleist (Martina Gedeck), wie die kaum veränderte Figur Kisten Heisigs im Film wohl aus rechtlichen Gründen heißt, ist bei aller Härte ihrer juristischen Überzeugungen eine sensible Frau. Wegen des Selbstmordes eines Mädchens, das nach einem Urteil gegen sie aus dem Fenster des Gerichtsflures sprang, musste die Richterin längere Zeit pausieren. Ihr Engagement an einem Berliner Jugendgericht, das viele "Brennpunkt"-Taten zu verhandeln hat, schmeckt ohnehin nicht jedem. Bei ihrem liberalen Kollegen Herbert Wachoviak (Jörg Hartmann) stoßen die "Zero Tolerance"-Urteile der Richterin bei gleichzeitigem Engagement für die Täter auf Unverständnis.