Die große "Terra X"-Show: Heute dreht sich alles um Giganten

Mit ihren sonntäglichen Natur-, Geschichts- und Wissenschaftsdokumentationen gehört die "Terra X"-Reihe zu den verlässlichsten Konstanten und Publikumsrennern im ZDF-Programm. "Die große 'Terra X'-Show" mit Johannes B. Kerner ist ein Versuch, die vielen spannenden Anregungen und Erkenntnisse der Dokus in ein Quiz-Format zu pressen. Zwei prominent besetzte Rateteams treten zum Wissen-Wettkampf an.

Ein wenig erinnert der Mix aus Faktenvermittlung und Sensationshunger (in der öffentlich-rechtlichen Variante) dabei an die einstige ARD-Reihe "Die große Show der Naturwunder". Sie wurde von Frank Elstner zusammen mit Ranga Yogeshwar ab 2006 zunächst recht erfolgreich präsentiert, wurde dann aber 2017 eher unauffällig eingestellt.

Auch in der "Terra X"-Show-Variante dreht sich alles um Zahlen und Fakten, die staunen lassen. Im Mittelpunkt diesmal: "Giganten". Die Ausgabe berichtet unter anderem über das größte Bauwerk, das je von Menschenhand errichtet wurde: die Chinesische Mauer. Außerdem geht es um das größte lebende Landtier, den Elefanten.

Das sind die Kandidaten-Teams

Johannes B. Kerner stehen in der Sendung die "Terra X"-Experten Harald Lesch und Mai Thi Nguyen-Kim zur Seite. Anna Loos und Joachim Llambi sowie Judith Williams und David Garrett bilden die Rateteams. Am Ende stehen sich zwei prominente Kandidaten in einer Schnellraterunde gegenüber. Der Sieger erhält 20.000 Euro für einen guten Zweck.