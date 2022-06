Bachelorette – Folge 1: Kandidat blitzt mit Geschenk bei Sharon Battiste ab

Nackte Knöchel, Cringe-Geschenke und ein inflationärer Gebrauch der Frage "Darf ich dich für fünf Minuten entführen?": Die neue "Bachelorette"-Staffel hat begonnen. Diesmal verteilt Sharon Battiste die Rosen – und bringt so manchen Mann in Verlegenheit.

+++ Vorsicht Spoiler: Wenn Sie noch nicht wissen möchten, was in Folge 1 passiert, sollten Sie nun nicht weiterlesen. +++

Erfahrene "Bachelorette"-Gucker wissen, wie die erste Folge einer neuen Staffel abläuft. Erst stellt sich die "Bachelorette" den Zuschauern vor, dann stellen sich die Kandidaten bei der "Bachelorette" vor und am Ende der Folge muss die "Bachelorette" so tun, als habe sie sich bereits alle Namen gemerkt und ihre Rosen verteilen. Die neue Staffel macht hier keine Ausnahme.

In Thailand trifft Sharon erstmals auf "ihre" Männer, die einer nach dem anderen aus der Limousine aussteigen – und natürlich haben auch in diesem Jahr wieder fast alle modische Hochwasser-Hosen an. Beim Anblick der schönen Kölnerin kommt der ein oder andere ins Stottern. Sharon dagegen wirkt entspannt und schlagfertig und weckt so leise Hoffnungen auf eine unterhaltsame Staffel.