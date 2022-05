Die Bachelorette 2022: Kandidaten, Start, Sendetermine der 9. Staffel

Sharon Battiste sucht als neue "Bachelorette" den Mann fürs Leben. Die Kölnerin ist 30 Jahre alt und arbeitet als Model und Influencerin. In der Vergangenheit spielte sie bei "Köln 50667" mit. "Ich glaube, ich bin die bisher lustigste Bachelorette", sagt Sharon, die auch bei ihrem Partner sehr viel Wert auf Humor legt. Sharon leidet an kreisrundem Haarausfall und trägt deshalb immer wechselnde Perücken.

Wer sind die Kandidaten?

20 Männer kämpfen um das Herz der "Bachelorette". Zwei davon waren bereits in anderen Reality-Formaten zu sehen. Dennis suchte bereits 2021 bei "Love Island" die große Liebe, Mohamed war 2020 Kandidat bei "Are You the One?". Bilder der Kandidaten sehen Sie hier.