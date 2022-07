"SOKO Leipzig": So viele neue Folgen gab es erst einmal

Die ZDF-Serie "SOKO Leipzig" geht im September in ihre 23. Staffel. Die Fans dürfen sich diesmal auf besonders viele Folgen freuen.

Am 9. September 2022 starten im ZDF neue Folgen von "SOKO Leipzig". Das gab der Sender nun bekannt. Die neue Staffel wird laut Mitteilung gleich 28 Episoden umfassen. So viele Folgen gab es bei der seit 2001 laufenden Krimiserie bisher nur einmal. Die neunte Staffel, die im Herbst 2008 gestartet war, hält weiter den Rekord mit 31 Folgen. In den letzten beiden Jahren gab es "nur" 22 bzw. 23 Episoden zu sehen.