Die "Rentnercops" bekommen eine weitere Staffel

Bill Mockridge (74) und Hartmut Volle (68) alias die "Rentnercops" bekommen neue Fälle. Das Erste hat in einer Pressemitteilung eine weitere Staffel bestätigt. Als Reinhard Bielefelder (Mockridge) und Klaus Schmitz (Volle) beginnen die beiden Schauspieler noch im Juli mit den Dreharbeiten von zwölf neuen Episoden, die etwa je 48 Minuten lang sind.

"In der 6. Staffel 'Rentnercops' ermitteln wir an ganz verschiedenen und, wie ich finde, sehr spannenden Tatorten. Im Fußballverein, auf dem Campingplatz, im Gourmet-Restaurant (da freue ich mich besonders), auf einem Rheinfrachter und im Fitness-Studio. Und natürlich, wie immer mit dieser klassischen Mischung aus Krimi und Comedy und Chaos zu Hause", wird Mockridge von der ARD zitiert. Privat sei Mockridge ein "Familienmensch". Deshalb freue er sich, "wieder in die Haut dieses grantigen Einzelgängers zu schlüpfen".