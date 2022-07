Fett und Fett: Kritik zur 2. Staffel auf ZDFneo

Jaksch hat zwar endlich eine Freundin, doch weniger Probleme hat er dadurch nicht. Die Comedy-Serie "Fett und Fett" schreibt auch in der zweiten Staffel Geschichten aus dem Leben.

Die besten Geschichten schreibt nicht nur das Leben, die ausschlaggebende Idee kam dem Autor oder der Autorin oftmals auch auf einer Zugfahrt. "Harry Potter" ist so ein Beispiel, ebenso wie die Comedy-Serie "Fett und Fett": Auf einer Fahrt mit der Transibirischen Eisenbahn entwickelten Chiara Grabmayr (Regie, Buch) und Jakob Schreier (Buch), die damals noch an der Hochschule für Fernsehen und Film München studierten, ihre Serienidee über die Lebensprobleme eines Endzwanzigers. Die ersten fünf Episoden produzierten sie selbstfinanziert und stellten sie kostenlos online. Irgendwann wurde das ZDF auf die Serie aufmerksam. Die Mainzer bestellten sechs weitere Folgen, die 2019 im Nachtprogramm von ZDFneo zu sehen waren. Nun zeigt ZDFneo die zweite Staffel in Doppelfolgen immer dienstags um 21.45 Uhr. Bereits am Freitag, 15. Juli 2022, 10 Uhr, stehen alle Folgen in der ZDFmediathek zum Abruf bereit.

Jaksch (Jakob Schreier) ist inzwischen Anfang 30 und hat endlich einen richtigen Job. Doch glücklich und zufrieden ist er deshalb noch lange nicht: "Ich bin richtig spießig geworden", klagt er. Alles, was er sich wünscht, ist ein ruhiger Abend zu Hause auf dem Sofa. Als Regieassistent am Theater hatte er so etwas schon lange nicht mehr. Immerhin für seine neue Freundin (Samira El Ouassil) findet er ausreichend Zeit. Doch auch hier gibt es ein Problem: Amara ist verheiratet und die Aussicht, ihren Ehemann (Philipp Mühlbauer) kennenzulernen, überfordert Jaksch wie vieles andere in seinem Leben ...

Ein Hauch von Traurigkeit und Melancholie Ob beim hoffnungslosen Dating, bei den ersten Zweifeln an der beruflichen Karriere oder beim Wiedersehen alter Freunde, die inzwischen Fremde sind: Mit Jaksch und seinen Problemen kann sich wohl jeder Mensch jenseits der 30 identifizieren. Chiara Grabmayr und Jakob Schreier gelingt es auch in dieser Staffel, den Alltag junger Münchner scheinbar spontan und mühelos mit der Kamera einzufangen. Ideen wie die einer geheimen Kneipe, die die Seniorin Frau Tanninger (Sarah Camp) in ihrer Mietwohnung betreibt, erscheinen auf den ersten Blick zwar etwas skurril, könnten, wenn man genau darüber nachdenkt, durchaus in einem Hinterhof der Stadt, die oft als "großes Dorf" beschrieben wird, existieren.

Die Tatsache, dass bei all dem Lustigen auch immer ein Hauch von Traurigkeit und Melancholie in der Luft liegt, ist für Co-Autor und Hauptdarsteller Jakob Schreier selbstverständlich: "Komödie ist Tragödie plus Zeit", sagte er 2020 in einem Interview mit dem Magazin für Stand-up-Comedy "Setup/Punchline": "Du kannst eigentlich nichts Lustiges machen, wenn es nicht einen wahren Kern gibt. Man kann Comedy sicherlich auch anders sehen. Aber für mich ist dieser wahre Kern das Wichtigste: Der Witz muss auf eine Wahrheit oder eine gefühlte Wahrheit abzielen. Und die ist meistens halt auch traurig. Insofern ist alles, worüber man lacht, irgendwie auch tragisch." Und in "Fett und Fett" gibt es zwischen dem Verlassenwerden und den plötzlichen Gefühlen für eine gute Freundin viele tragische Momente.

