Robbie Williams: "Habe ADHS, BDD, Depression, Dyslexie und Angst vor sozialen Situationen"

Er ist zwar nach eigenen Angaben bereits seit über 20 Jahren clean, merkt die Folgen seiner Sucht aber bis heute: Schon in der Vergangenheit hatte Robbie Williams offen über seine Drogenabhängigkeit gesprochen. So gab er 2020 in einem Interview mit der britischen Tageszeitung "The Sun" zu, dass er sich nicht mehr an die Texte all seiner Songs erinnern könne und deshalb aus Angst vor einem vollen Stadion zu versagen, einen Teleprompter bei seinen Konzerten benutze. Bei einer wohltätigen Gala für die Hilfe zur Behandlung von Menschen mit psychischen Problemen enthüllte der Ex-Take-That-Star nun die komplette Bandbreite seiner psychischen Probleme.