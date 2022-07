Zeig uns Deine Stimme: 3. Staffel bei RTL unter neuem Namen

"I Can See Your Voice" heißt nun "Zeig uns Deine Stimme" und auch am Ablauf der Musik- und Rateshow gibt es einige Veränderungen. So muss sich Daniel Hartwich den Moderationsjob mit anderen teilen.

Zeig uns Deine Stimme Musikshow • 24.07.2022 • 20:15 Uhr

Der englische Titel ist Geschichte: Unter dem neuen Namen "Zeig uns Deine Stimme" schlägt RTL in der dritten Staffel von "I Can See Your Voice" ein neues Kapitel auf. Der bisherige Moderator Daniel Hartwich muss sich den Job künftig mit fünf Kolleginnen und Kollegen teilen: Laura Wontorra, Sonja Zietlow, Oliver Pocher, Jan Köppen und Oliver Geissen werden jeweils eine der insgesamt sechs Episoden moderieren. Und auch im Ablauf der Sendung gab es leichte Veränderungen.

Vier Prominente werden künftig in Zweierteams gegeneinander antreten. In der ersten Folge sind es die Sängerin und Schauspielerin Anna Loos, der Moderator Thomas Hermanns, der Parodist Max Giermann und die niederländische Schauspielerin Chantal Janzen. In sieben Spielrunden müssen sie erraten, bei welchen der insgesamt acht Kandidatinnen und Kandidaten es sich um echte Gesangstalente handelt und wer lediglich blufft. Das Knifflige daran: Keiner darf eine Kostprobe geben. Die einzigen Indizien sind das allgemeine Auftreten und etwaige Informationen, die die Promis den jeweiligen Kandidatinnen und Kandidaten entlocken.

Hochstapler oder echtes Talent? Pro Runde wird ein potenzieller Hochstapler von den Teams herausgewählt. Auf der "Bühne der Wahrheit" gibt er oder sie anschließend eine Kostprobe seines Gesangstalentes. Der Kandidat, der es bis ins Finale schafft, darf mit einem wöchentlich wechselnden Musik-Star auftreten: Handelt es sich um ein Gesangstalent, bekommt das Spiel-Team einen Geldpreis von bis zu 25.000 Euro. Der Musik-Star der ersten Episode ist Yvonne Catterfeld. Die Moderation übernimmt Daniel Hartwich.

Das Konzept von "Zeig uns Deine Stimme" stammt ursprünglich aus Südkorea, wo es unter dem Namen "Can See Your Voice" seit 2015 große Erfolge feiert. In Deutschland verfolgten 2020 durchschnittlich zwei Millionen Menschen die ersten beiden Episoden, ehe die erste Staffel aufgrund der Corona-Pandemie abgebrochen wurde. Die zweite Staffel startete mit guten 2,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, nahm dann allerdings kontinuierlich ab. Zum Finale änderte sich die Tendenz noch einmal, sodass die Staffel insgesamt im Schnitt auf 1,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern kam.

Bereits eine Woche später, am Sonntag, 31. Juli, zeigt RTL die zweite Episode der neuen Staffel. Unter der Moderation von Oliver Pocher raten Max Giermann, Evelyn Burdecki, Sasha und Jorge Gonzalez. Der Musik-Star ist dann Tim Bendzko.

