"Besseresser – Das Duell": Nelson Müller auf kulinarischer Erlebnisreise

In einer neuen ZDF-Sendung mit Nelson Müller geht es darum, Lieblingsgerichte aus unseren Nachbarländern originell "nachzumachen". Los geht's mit Zürcher Geschnetzeltem – in Berlin.

Hinter dem Wettkampf-Motto im Titel verbirgt sich eine Herausforderung, die der aus den vielen Koch- und Ernährungstipp-Reihen bekannte Sterne-Koch Nelson Müller gerne annimmt. Er sieht sich im eigenen Land nach spannenden Inspirationen aus dem gar nicht so fernen Ausland um und will Lieblingsgerichten beim Nachkochen einen originellen neuen Dreh geben.

Es ist also eine kleine kulinarische Erlebnisreise, zu der Müller seine vielen Fans mitnimmt. Und das Besondere dabei: Die Landesgrenzen werden dabei nicht verlassen. Der immer wissbegierige und lernfreudige Koch möchte mehr über ausländische Küchentraditionen erfahren – in deutschen Restaurants.

Vier Folgen "Besseresser – Das Duell" werden ab sofort jeweils sonntags um 18.15 Uhr ausgestrahlt. In der zweiten Ausgabe am 31. Juli heißt es: ""Nelson vs. Italien". Am 7. August steht Österreichs Kochtradition im Wettstreit, am 14. August schließlich Spaniens Küche.