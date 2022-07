Britney Spears: Fans sorgen sich wegen Nacktfotos-Spam

Britney Spears lässt auf Instagram gerne die Hüllen fallen. Die Fülle an Nacktfotos an nur einem Tag bereitete vielen Fans der Sängerin nun aber große Sorgen.

"Oops she did it again": Zum wiederholten Male präsentierte sich Britney Spears am Donnerstag nahezu splitterfasernackt auf Instagram. Lediglich ein knappes türkisfarbenes Höschen und eine Halskette trägt die 40-Jährige, während sie sich in einem Hotelbett räkelt. Ihre Brustwarzen bedeckt sie wahlweise mit ihren Händen oder mit geschickt platzierten Herz-Emojis.