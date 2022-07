Die ultimative Chart Show: Was waren die erfolgreichsten Sommerhits der 80er Jahre?

Oliver Geissen und RTL bieten den Zuschauern den ultimativen Nostalgie-Kick: Es geht zurück in die musikalischen Sommer der 80er.

Es scheint tatsächlich das Lieblingsjahrzehnt der Deutschen zu sein. Zumindest die Fernsehmacher lieben hierzulande die schrille Ära der Lebensfreude und der Geschmacksverwirrungen, in der die Welt angeblich noch so ziemlich in Ordnung war.