Bachelorette 2022: Streit bei den Männern – Tränen bei Sharon

Bei so manchem Kandidaten liegen die Nerven nach fünf Folgen "Bachelorette" offenbar blank. Während sich Dominik selbst kasteit, lassen andere ihren Frust an ihren "Bros" aus. Für Sharon wird es eine schwere Nacht der Rosen.

Es ist die Staffel der Gruppendates auch auch diese Folge beginnt mit einer kleinen Teambuilding-Maßnahme. Für einen Teil der Kandidaten geht es mit Sharon auf eine Flussfahrt. Dominik versucht, witzig zu sein – und fällt mit seinem Humor bei der "Bachelorette" durch. Als ein Boot vorbeifährt, dessen Passagiere staunende Blicke auf die TV-Gruppe werfen, ruft Dominik "Superstar! Superstar from Europe!" und zeigt dabei auf Sharon. "Hä? Ich bin doch nicht hier, um Star zu werden", reagiert die "Bachelorette" düpiert. Besser läuft es für Alex. Er darf am Ende des Gruppendates bleiben und bekommt sogar eine Vorab-Rose.

Ach diesmal darf nach dem Gruppendate ein anderer bleiben: Es ist Jan. "Jan hat ungefähr nichts gemacht heute", analysiert Emanuell die Performance seines Konkurrenten. Das sieht Sharon übrigens genauso und schmiert ihm das direkt aufs Brot. Jan rechtfertigt sich, dass er nicht der Typ sei, um beim Gruppendate zu baggern. Dafür geht er nun wieder ran und die beiden küssen sich lange und intensiv. "Dieser Mann macht mich ein bisschen wild in meinem Kopf", sagt Sharon. Sie ist überfordert: "Jan ist nicht der einzige Mann in meinem Kopf." Nach dem Traum-Date in der vergangenen Woche darf man davon ausgehen, dass sie damit vor allem auf Lukas anspielt.

Dennoch empfängt sie die Männer mit bester Laune in der Villa für die letzte Nacht der Rosen auf Phuket. Sie ahnt noch nicht, dass es an diesem Abend richtig ungemütlich werden wird. Da wäre zunächst ein Cringe-Gespräch zwischen ihr und Dominik. Er entschuldigt sich bei ihr für seinen dummen Witz vom Gruppendate. Dann möchte er noch "das Thema Eifersucht abklären". Sharon fühlt sich wie bei einem Bewerbungsgespräch und watscht Dominik ab. So kämen die beiden in keinen Flow. Ähnlich schlecht läuft das Gespräch zwischen Sharon und Tom. Als sie ihm erklärt, dass sie mit anderen Männern schon weiter sei, ist Tom gar nicht amused.