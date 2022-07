"Wirtschaft vor acht" wurde für einen Tag zu "Klima vor acht"

Eigentlich übernimmt Anja Kohl in der Sendung "Wirtschaft vor acht" die Börsennachrichten, in der jüngsten Ausgabe vom Montagabend sprach sie allerdings explizit über den Klimawandel. "40 Grad in Deutschland, und es wird noch heißer. Italien trocknet aus, in Frankreich, Spanien und Portugal wüten Waldbrände", schilderte Kohl die Lage und wurde unmissverständlich in ihrer Haltung: "Wir spüren den Klimawandel am eigenen Leib. Die Erde stößt an ihre planetaren Grenzen. Aufzuhalten ist der Klimawandel nicht mehr. Einige Jahre bleiben uns, um die Verluste zu begrenzen."