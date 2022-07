Bachelor und Bachelorette: Diese Paare bildeten sich erst nach der letzten Rose

Wer sagt denn, dass man bei "Bachelor" oder "Bachelorette" nicht die echte Liebe finden kann? Zumindest auf Umwegen ist das durchaus möglich. Im Laufe der Jahre sind eine ganze Menge Beziehungen entstanden und auch das ein oder andere Baby wurde geboren. Die letzte Rose spielt dabei aber nur eine sehr untergeordnete Rolle.

Dass die letzte Rose keine Garantie für die echte Liebe ist, dürfte mittlerweile auch der letzte Zuschauer verstanden haben. Nur selten kam es überhaupt zur einer ernsthaften Beziehung zwischen "Bachelor"/"Bachelorette" und den jeweiligen Gewinnern. Dominik Stuckman und Anna Rossow aus der vergangenen "Bachelor"-Staffel sind mittlerweile zusammengezogen. Doch sie sind das einzige "reguläre" Paar aus dem "Bachelor"/"Bachelorette"-Kosmos, das noch zusammen ist. Bei allen anderen scheiterte die Beziehung nach einer Weile oder kam gar nicht erst zustande. Taugen die Formate also gar nicht als Kuppelshow? Das kann man so nicht sagen, denn im "Bachelor"-Universum haben sich über die Jahre so manche Paare ganz unabhängig von der letzten Rose gebildet.

"Der Bachelor" (12) und "Die Bachelorette" (neun) kommen zusammen auf mittlerweile 21 Staffen. In diesem Sommer wird die neunte "Bachelorette"-Staffel mit Sharon Battiste ausgestrahlt. Ihr Vorgängerin war Maxime Herbord, die 2021 die Rosen verteilte. Den Mann fürs Leben fand sie in Gewinner Raphael Fasching nicht. Maxime hatte zuvor schon Erfahrung im gar nicht mal so großen Kosmos der RTL-Datingshows gesammelt. Maxime war selbst als Kandidatin beim "Bachelor" dabei, stieg in der Staffel mit Daniel Völz 2018 aber freiwillig aus. Danach verliebte sie sich in den früheren "Bachelorette"-Gewinner David Friedrich. Der bekam 2017 die letzte Rose von Jessica Paszka. Die ist mittlerweile Mutter geworden. Der Vater: der damalige Zweitplatzierte Johannes Haller, der vorher mit Yeliz Koc zusammen war, die ihrerseits als "Bachelor"-Kandidatin Daniel Völz eine Ohrfeige verpasste. Klar soweit?

Nein, natürlich nicht klar. Da den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Deshalb stellen wir Ihnen hier ein paar (ehemalige) "Bachelor/Bachelorette"-Paare vor, deren Liebesschicksal nicht mit der letzten Rose besiegelt wurde.

Diese "Bachelor"/"Bachelorette"-Kandidaten wurden ein Paar: Leonard Freier ("Der Bachelor" 2016) war 2016 kurz mit Angelina Heger (Finalistin "Der Bachelor" 2014) liiert.

("Der Bachelor" 2016) war 2016 kurz mit (Finalistin "Der Bachelor" 2014) liiert. Angelina Heger (Finalistin "Der Bachelor" 2014) heißt mittlerweile Angelina Pannek . Seit April 2020 ist sie mit Sebastian Pannek ("Der Bachelor" 2017) verheiratet, die beiden sind 2020 auch Eltern geworden. Vor seiner Beziehung mit Angelina war Sebastian Pannek übrigens tatsächlich rund anderthalb Jahre mit "seiner" Gewinnerin Clea-Lacey Juhn liiert.

. Seit April 2020 ist sie mit ("Der Bachelor" 2017) verheiratet, die beiden sind 2020 auch Eltern geworden. Vor seiner Beziehung mit Angelina war Sebastian Pannek übrigens tatsächlich rund anderthalb Jahre mit "seiner" Gewinnerin Clea-Lacey Juhn liiert. David Friedrich ("Die Bachelorette") bekam 2017 die letzte Rose von Jessica Paszka. Die Beziehung der beiden hielt nur kurz, mit Maxime Herbord ("Die Bachelorette" 2021 und "Der Bachelor" 2018) war er immerhin fast zwei Jahre (2019 bis 2021) zusammen.

("Die Bachelorette") bekam 2017 die letzte Rose von Jessica Paszka. Die Beziehung der beiden hielt nur kurz, mit ("Die Bachelorette" 2021 und "Der Bachelor" 2018) war er immerhin fast zwei Jahre (2019 bis 2021) zusammen. Niko Griesert verwehrte in der "Bachelor"-Staffel 2021 im Finale Michèle de Roos die letzte Rose und gab sie einer anderen. Wenig später kam aber raus, dass die beiden trotzdem ein Paar wurden.

verwehrte in der "Bachelor"-Staffel 2021 im Finale die letzte Rose und gab sie einer anderen. Wenig später kam aber raus, dass die beiden trotzdem ein Paar wurden. Auch Jessica Paszka ("Der Bachelor" 2014 und "Die Bachelorette" 2017) entschied sich - wenn auch Jahre später - doch noch für den Zweitplatzierten. Sie und Johannes Haller sind seit 2020 zusammen und mittlerweile Eltern.

("Der Bachelor" 2014 und "Die Bachelorette" 2017) entschied sich - wenn auch Jahre später - doch noch für den Zweitplatzierten. Sie und sind seit 2020 zusammen und mittlerweile Eltern. Johannes Haller verliebte sich zuvor bei "Bachelor in Paradise" in die frühere "Bachelor"-Kandidatin Yeliz Koc . Das Paar war 2019 zusammen im "Sommerhaus der Stars", die Beziehung hielt nicht.

verliebte sich zuvor bei "Bachelor in Paradise" in die frühere "Bachelor"-Kandidatin . Das Paar war 2019 zusammen im "Sommerhaus der Stars", die Beziehung hielt nicht. Beim Spin-off "Bachelor in Paradise" bildeten sich zudem die Paare Serkan Yavuz und Carina Spack , Philipp Stehler und Pamela Gil Mata sowie Domenicco de Cicco und Evelyn Brudecki . Zusammen sind sie allesamt nicht mehr.

und , und sowie und . Zusammen sind sie allesamt nicht mehr. Dass es anders gehen kann, zeigen Christina Grass und Marco Cerullo , die sich 2019 bei "Bachelor in Paradise" kennenlernten. Sie sind bis heute (Stand Juli 2022) ein Paar und bauen ein Haus. Christina war 2019 "Bachelor"-Kandidatin, Marco 2017 bei der "Bachelorette".

und , die sich 2019 bei "Bachelor in Paradise" kennenlernten. Sie sind bis heute (Stand Juli 2022) ein Paar und bauen ein Haus. Christina war 2019 "Bachelor"-Kandidatin, Marco 2017 bei der "Bachelorette". In der dritten Staffel von "BiP" 2021 lernte Datingshow-Spezialist Serkan Yavuz ("Bachelorette" 2020) dann Samira Klampfl ("Bachelor" 2019) kennen. Mittlerweile sind die beiden sogar Eltern.

("Bachelorette" 2020) dann ("Bachelor" 2019) kennen. Mittlerweile sind die beiden sogar Eltern. Jessica Neufeld ("Der Bachelor" 2018) und Nik Schröder ("Die Bachelorette" 2017) fanden über Umwege doch noch die große Liebe: Sie haben 2019 geheiratet. Angeblich waren viele ehemalige "Bachelor/Bachelorette"-Kandidaten als Gäste geladen ... Hinzu kommen jede Menge kleinerer Flirts, von denen die Öffentlichkeit meistens nichts mitbekommt. So kam in der dritten "Bachelor in Paradise"-Staffel heraus, dass zwischen Karina Wagner ("Bachelor"-Kandidatin 2021) und Moritz Breuninger ("Bachelorette"-Kandidat 2020) mal was lief.