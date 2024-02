Die Bachelors: Freiwilliger Exit und Zoff um die Favoritinnen-Rolle

Laura S. überlegt, ob sie freiwillig nachhause gehen soll. Ihr fällt so langsam die Decke auf den Kopf. Gleichzeitig habe sie Angst, etwas zu verpassen. Also bleibt sie vorerst und hat Glück: Sie darf nicht nur mit zum Gruppendate in den Sanddünen, sondern auch auf ein Einzeldate mit Dennis. Zunächst aber dürfen auch Lissy, Lisa, Kim-Yva und Katja zum Sandboarden und Quadfahren mit dem Bachelor.

Als Laura S. dann im Anschluss noch bleiben darf, sorgt das nicht gerade für Freude bei den Konkurrentinnen. "Sie hat kein Interesse an Dennis und will nach Hause, das ist uns gegenüber unfair", meint Lisa. Ein Kuss fällt zwischen Laura und Dennis nicht. Stattdessen kommt der Allgäuer Kandidatin Rebecca im Pool näher. Der beste Kuss sei es aber nicht gewesen, erzählt Dennis hinterher Sebastian.

Larissa sieht sich als Favoritin

Der schnappt sich anschließend Kim für ein entspanntes Date am Pool. Die beiden verstehen sich bestens, ein Kuss fällt allerdings nicht. „Das Date hat mich definitiv weitergebracht. Und ich muss schon sagen, dass Kim mir jetzt auf jeden Fall deutlich intensiver im Kopf ist als vorher“, resümiert Sebastian. In der Villa macht Larissa heimliche Freudensprünge, weil sie nach wie vor die Einzige ist, die von Sebastian geküsst wurde: "Ich bleibe die First Lady!“ Sie sieht sich in der Rolle der Favoritin. Ebenso wie Leonie und Freya. Das sorgt bei den übrigen Single-Ladys nicht unbedingt für positive Stimmung.