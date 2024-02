"Dschungelcamp"-Fazit: Was GZSZ-Star Felix von Jascheroff bereut und was sich verändert hat

Doku mit Sebastian Lege

"besseresser: Die Wahrheit über McDonald's & Co.": Was steckt wirklich drin?

Jetzt geht es den Fast-Food-Ketten an den Kragen. Sebastian Lege untersucht in seiner Verbrauchersendung, was wirklich alles drin steckt in den Burgern von McDonald's oder im Sandwich von Subway. Guten Appetit.

MEHR