"Ted": Kritik zur neuen Serie von Seth MacFarlane

Die Comedy-Serie "Ted" ist das Prequel zu den gleichnamigen Komödien von Seth MacFarlane. Max Burkholder spielt die Rolle des 16-jährigen John Bennett, der in den Filmen von Mark Wahlberg verkörpert wird. Fotoquelle: ProSieben/2024 Universal Content Productions LLC and MRC II Distribution Company LP. All Rights Reserved.

Um Disziplin zu lernen, muss Ted mit John Bennett (Max Burkholder) die Highschool besuchen. Fotoquelle: ProSieben/2024 Universal Content Productions LLC and MRC II Distribution Company LP. All Rights Reserved.

Ted mag zwar unscheinbar und süß aussehen, sorgt aber nur für Ärger in der Familie Bennett. Fotoquelle: ProSieben/2024 Universal Content Productions LLC and MRC II Distribution Company LP. All Rights Reserved.

So wie in den Filmen wird die Rolle Ted im Original von Regisseur Seth MacFarlane gesprochen. Fotoquelle: ProSieben/2024 Universal Content Productions LLC and MRC II Distribution Company LP. All Rights Reserved.