"Deutschland im Football Fieber – Der Wahnsinn hinter dem Mega-Event": Kritik zur VOX-Reportage

Die Begeisterung für den American Football wächst hierzulande immer weiter. Kurz vor dem diesjährigen Super Bowl will die VOX-Reportage der Faszination des US-Sports auf den Grund gehen. Inklusive Einblicken hinter die Kulissen der Germany Games in Frankfurt.

Deutschland im Football Fieber – Der Wahnsinn hinter dem Mega-Event Reportage • 10.02.2024 • 20:15 Uhr

American Football trat in den vergangenen 20 Jahren einen wahren Siegeszug in Deutschland an, und längst hat sich auch hierzulande eine breit aufgestellte, gefestigte Fanszene etabliert. Doch die NFL will mehr und auf dem großen deutschen Sportmarkt weiter Fuß fassen.

Einen Tag vor dem Kickoff zum 58. Super Bowl in Las Vegas geht eine VOX-Reportage der Faszination des US-Sports auf den Grund, gewährt exklusive Einblicke hinter die Kulissen der Germany Games und will das Erfolgsrezept eines Millionengeschäfts entschlüsseln.

Das Football-Spektakel aus verschiedenen Blickwinkeln Zwei Spiele mit insgesamt über 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer fanden am 5. und 12. November vergangenen Jahres in Frankfurt statt. Millionen Sportfans versuchten, Tickets für die beiden Spiele im Deutsche Bank Park zu ergattern. Für die erste Partie – die Kansas City Chiefs bezwangen Miami – schalteten insgesamt 1,51 Millionen Fans ein. RTL erzielte einen hervorragenden Marktanteil von 20,0 Prozent in der jungen Zielgruppe.

Die Reportage zeigt den Aufwand hinter dem Event: Logistiker, welche die Fußball- in eine Football-Arena umbauten und Caterer, die tonnenweise US-amerikanische Snacks anbieten mussten. Neben Cheerleadern und Maskottchen, die für Stimmung sorgen sollten, werden nicht zuletzt die Fans begleitet, die sich ein unvergessliches Football-Erlebnis in der Mainmetropole schaffen wollten. Dabei fand das Spektakel nicht nur im Stadion statt, auch drumherum, in der Innenstadt sowie am Main war die Hölle los.

