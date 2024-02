"München Mord – A saisonale G'schicht": Kritik zum neuen Fall des Kommissaren-Trios

Klaus Niehoff (Florian Jahr) hat Selbstmord begangen. So zumindest lautet die erste Annahme des Ermittler-Trios in "A saisonale G'schicht" (Regie: Maris Pfeiffer), dem 18. Fall der "München Mord"-Reihe im ZDF. Gefunden wurde die Leiche vor dem Friedensengel in Bogenhausen, offensichtlich ist der Mann schwer alkoholisiert in den Tod gesprungen. So weit, so unspektakulär – bis Kriminalhauptkommissar Ludwig Schaller (Alexander Held) eine goldene Gottesanbeterin in der Tasche des Toten findet.